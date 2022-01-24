China Gold инвестирует $47,1 млн в строительство цифрового рудника

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China National Gold Group Corporation (China Gold) инвестирует около 47,1 млн долларов США в строительство рудника с применением передовых цифровых технологий в управлении процессом переработки. Государственное предприятие, запасы золота которого превышают 2 000 тонн, занимается разведкой, добычей и переработкой этого драгоценного металла.

В репортаже финансового канала Центрального телевидения Китая было объявлено, что цифровой рудник позволит компаниям, входящим в China Gold, повысить качество и эффективность работы за счет сокращения трудовых ресурсов более чем на 10 процентов. Помимо активизации геологоразведочных работ, компания оптимизирует существующие ресурсы, сокращая затраты и повышая эффективность за счет технологических инноваций, таких как цифровой рудник.

Лу Цзинь (Lu Jin), секретарь парткома и председатель China Gold Group Co., Ltd., объявил, что запасы золота этой промышленной группы должны составлять более 2 000 тонн, но те, которые уходят на покрытие стоимости добычи, должны быть значительно снижены, поэтому следующим шагом является увеличение геологоразведочных работ.

Как сказал Лу Цзинь, ожидается, что в 2022 году China Gold продолжит инвестировать около 300 млн юаней в строительство цифровых рудников и развитие цифрового управления всем процессом выплавки золота. Некоторые предприятия сократят рядовой персонал более чем на 10% за счет цифрового строительства для дальнейшего повышения качества и эффективности работ.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





