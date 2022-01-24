Эксклюзив
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
Вчера
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
China Gold инвестирует $47,1 млн в строительство цифрового рудника
В репортаже финансового канала Центрального телевидения Китая было объявлено, что цифровой рудник позволит компаниям, входящим в China Gold, повысить качество и эффективность работы за счет сокращения трудовых ресурсов более чем на 10 процентов. Помимо активизации геологоразведочных работ, компания оптимизирует существующие ресурсы, сокращая затраты и повышая эффективность за счет технологических инноваций, таких как цифровой рудник.
Лу Цзинь (Lu Jin), секретарь парткома и председатель China Gold Group Co., Ltd., объявил, что запасы золота этой промышленной группы должны составлять более 2 000 тонн, но те, которые уходят на покрытие стоимости добычи, должны быть значительно снижены, поэтому следующим шагом является увеличение геологоразведочных работ.
Как сказал Лу Цзинь, ожидается, что в 2022 году China Gold продолжит инвестировать около 300 млн юаней в строительство цифровых рудников и развитие цифрового управления всем процессом выплавки золота. Некоторые предприятия сократят рядовой персонал более чем на 10% за счет цифрового строительства для дальнейшего повышения качества и эффективности работ.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished