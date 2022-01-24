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03 января 2022
Sibanye-Stillwater присматривается к доле Anglo Platinum в руднике Крундал
В сообщении компании говорится, что сделка облегчит продление срока эксплуатации рудника Крундал до 2029 года и обеспечит создание значительной добавленной стоимости для всех заинтересованных сторон.
Рудник Крундал подчиняется соглашению о долевом участии в пуле в пропорции 50/50 между акционерами компании Kroondal Operations Proprietary, которая полностью принадлежит Sibanye-Stillwater и RPM.
Компания Amplats продаст свою 50-процентную долю в соглашении о пуле и акциях Kroondal Operations Proprietary компании Sibanye-Stillwater по выгодной цене всего в 1 ранд.
Sibanye-Stillwater приобрела 50% акций Kroondal Operations Proprietary в рамках соглашения о пуле и акциях после приобретения компании Aquarius Platinum в апреле 2016 года.
К концу 2020 года некоторые стволы шахты Крундал достигли границ лицензионной зоны, обозначенной в рамках соглашения о пуле и акциях.
Компания Sibanye-Stillwater в настоящее время управляет рудником Крундал, который расположен вблизи и выше по падению пласта ее рудника Рустенбург (Rustenburg) и рядом с неглубоким карьером рудника Клипфонтейн (Klipfontein).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished