Vast Resources все еще надеется на заключение сделки по созданию алмазодобывающего СП с Зимбабве

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Компания Vast Resources, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), по-прежнему с оптимизмом смотрит на заключение долгожданного совместного предприятия между ее дочерней компанией Katanga Mining и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

Председатель совета директоров Vast Resources Брайан Мориц (Brian Moritz) сказал, что переговоры по окончательному оформлению права на добычу алмазов на алмазной концессии в районе проживания местной общины продолжаются.

«Наши обсуждения с различными заинтересованными сторонами Зимбабве остаются в соответствии с предыдущими ожиданиями, за исключением сроков, и мы по-прежнему уверены, что сможем начать наши горные работы в должное время», — сказал он.

Заключение сделки изначально было остановлено из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 в Зимбабве.

Пока неясно, что сейчас замедляет сделку, поскольку Зимбабве продолжает ослаблять эти карантинные меры.

Katanga Mining, являющаяся совместным предприятием Vast Resources и Chiadzwa Community Development Trust, как ожидается, будет работать с ZCDC в рамках разработки концессии Чиадзва (Маранге).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





