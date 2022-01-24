Зимбабве внесла в черный список торговца алмазами за манипулирование ценами

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Правительство Зимбабве запретило популярному алмазному дилеру Джамалу Ахмеду (Jamal Ahmed) участвовать в алмазных аукционах компании Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ).

Газета Zimbabwe Independent сообщает, что этот шаг был направлен на борьбу с покупающим алмазы синдикатом, который оказывал влияние на цены в ходе аукционов.

Неназванные должностные лица из Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и MMCZ предположительно были обвинены в создании картеля, который манипулировал ценами на алмазы в этой южноафриканской стране в интересах ливанца Джамала Ахмеда.

«Джамал Ахмед является известным покупателем алмазов на аукционе благодаря предложению конкурентоспособных цен. Но есть признаки того, что информация о ценах на алмазы просачивалась к нему до аукционов. У него была инсайдерская информация», — сказал, согласно газете, неназванный источник.

«Призывы навести порядок на алмазном аукционе становились все громче, вынуждая правительство принять меры в отношении этого алмазного дилера. Ему рекомендовали немедленно прекратить иметь дело с MMCZ, иначе он рискует попасть в тюрьму и быть депортированным», - отмечает Zimbabwe Independent.

Ливанец отверг обвинения, выдвинутые против него, заявив, что он был законным покупателем, выдвигавшим конкурентные предложения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





