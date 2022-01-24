Anglo Platinum почти удвоила производство МПГ в 2021 году

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Предприятия по производству металлов платиновой группы (МПГ) компании Anglo American более чем удвоили объемы аффинажной переработки в четвертом квартале 2021 года, что привело к рекордному годовому объему производства в 5,1 млн унций по сравнению с 2,7 млн унций в 2020 году.

Аффинажное производство за квартал составило около 1,4 млн унций МПГ по сравнению с 673 000 унций в 2020 году, что отражает сохранение высокой производительности первой очереди конвертерного предприятия Anglo Platinum после ее успешного запуска в ноябре 2020 года.

В сообщении компании говорится, что накопленные запасы руды, обработка которой не была завершена после временного закрытия конвертерного предприятия в 2020 году, были в значительной степени обработаны и прошли аффинаж.

Anglo American заявила, что производство МПГ из добытой ею руды увеличилось на 2%, достигнув 734 200 унций, в основном за счет 15-процентного увеличения производства на руднике Амандельбульт (Amandelbult), составившего 213 600 унций, что отражает улучшение показателей добычи и повышение стабильности на обогатительной фабрике.

Согласно компании, производство МПГ на руднике Унки (Unki) увеличилось на 13%, до 63 200 унций, благодаря успешному завершению проекта по расшивке узких мест на обогатительной фабрике.

Это было частично нивелировано производительностью на рудниках Могалаквена (Mogalakwena) и Мототоло (Mototolo), где низкое содержание платиноидов в руде стало основной причиной снижения производства МПГ на 2% и 18% соответственно. Общее производство незначительно увеличились - на 1%, достигнув 99 700 унций.

Как сообщает Anglo American, закупка платиноидного концентрата увеличилась на 3%, до 369 200 унций, в основном у третьих сторон, что говорит о восстановлении производства после воздействия COVID-19 в четвертом квартале 2020 года.

Среднегодовая цена реализации одной унции в корзине МПГ в размере 2 761 долларов США главным образом отражает высокую цену реализации родия, особенно в первой половине года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





