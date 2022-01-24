В 2021 году потребление золота в Китае выросло на 36%

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Согласно заявлению Китайской ассоциации золота (China Gold Association, CGA), потребление золота в стране в 2021 году выросло более чем на 36% по сравнению с 2020 годом на фоне восстановления экономики после воздействия коронавируса.

Потребление золота в Китае, крупнейшем потребителе в мире, выросло на 36,53% в годовом исчислении и достигло 1 120,9 тонны. Оно также выросло на 11,78% по сравнению с потреблением в 2019 году, до пандемии.

В заявлении ассоциации говорится: «В 2021 году, благодаря замечательным результатам общего экономического развития Китая, а также профилактике и борьбе с эпидемиями, внутреннее потребление золота в целом сохранило тенденцию к восстановлению и достигло быстрого роста по сравнению с тем же периодом в 2020 году».

Рост потребления золота в Китае произошел благодаря приобретению населением золотых украшений, объем покупок которых вырос на 44,99%, до 711,29 тонны, в годовом исчислении. Потребление золотых слитков и монет выросло на 26,87%, до 312,86 тонны.

В 2021 году экономика Китая восстановилась, продемонстрировав лучший рост за десятилетие, чему способствовал устойчивый экспорт вслед за восстановлением карантина после коронавируса.

Ассоциация также сообщила, что добыча золота в стране в 2021 году упала на 9,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 328,98 тонны. Ежегодное снижение объемов производства связано с остановкой шахт в Шаньдуне и Хэнани, основных золотодобывающих провинциях Китая после того, как ряд аварий на золотых приисках потребовал проверки безопасности и устранения последствий.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





