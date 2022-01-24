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27 декабря 2021
DMCC приветствует участников мировой алмазной отрасли на Дубайской алмазной бирже
Она будет проходить очно, и в ее рамках организаторы окажут гостеприимство участникам мировой алмазной отрасли, приветствуя их в отеле «Атлантис» (Atlantis) на искусственном острове Пальма в Дубае 21 февраля 2022 года. Это уже пятая подобная конференция, которая на сей раз будет проводиться на тему «Будущее алмазов» с участием таких видных представителей алмазной промышленности, как генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, которые выступят перед собравшимися в Дубае.
Мероприятие этого года будет посвящено текущим возможностям и проблемам в алмазном секторе, а также тому, как алмазные предприятия в мире могут помочь сформировать будущее роста отрасли. Мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире для международной аудитории.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Дубай является самым быстрорастущим алмазным центром в мире. С 2000 года, когда здесь практически полностью отсутствовала торговли алмазами, Дубай превратился в крупный торговый центр и лидера алмазной отрасли. Я лично с нетерпением жду встречи с нашими друзьями из крупных алмазных центров по всему миру в Дубае, чтобы вместе обеспечить будущее отрасли. Это будет одно из самых захватывающих и влиятельных отраслевых событий за последние годы, и вы сможете почувствовать здесь эмоции, переживаемые рынком».
Дубайская алмазная конференция начнется с заседания Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) 20 февраля 2022 года, затем 21 февраля состоится торжественный ужин и вручение призов в рамках конкурса «Мировые награды за ювелирные изделия» (Jewellery World Awards, JWA), организованного совместно с компанией Informa Markets; с 22 по 24 февраля пройдет новая выставка «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология Дубая» (Jewellery, Gem and Technology Dubai, JGT Dubai), а 24 и 25 февраля состоятся встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished