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27 декабря 2021

DMCC приветствует участников мировой алмазной отрасли на Дубайской алмазной бирже

Сегодня
Новости
Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) объявил полный список ведущих докладчиков отрасли, которые будут в центре внимания на своем флагманском отраслевом мероприятии – Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC).
Она будет проходить очно, и в ее рамках организаторы окажут гостеприимство участникам мировой алмазной отрасли, приветствуя их в отеле «Атлантис» (Atlantis) на искусственном острове Пальма в Дубае 21 февраля 2022 года. Это уже пятая подобная конференция, которая на сей раз будет проводиться на тему «Будущее алмазов» с участием таких видных представителей алмазной промышленности, как генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, которые выступят перед собравшимися в Дубае.
Мероприятие этого года будет посвящено текущим возможностям и проблемам в алмазном секторе, а также тому, как алмазные предприятия в мире могут помочь сформировать будущее роста отрасли. Мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире для международной аудитории.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Дубай является самым быстрорастущим алмазным центром в мире. С 2000 года, когда здесь практически полностью отсутствовала торговли алмазами, Дубай превратился в крупный торговый центр и лидера алмазной отрасли. Я лично с нетерпением жду встречи с нашими друзьями из крупных алмазных центров по всему миру в Дубае, чтобы вместе обеспечить будущее отрасли. Это будет одно из самых захватывающих и влиятельных отраслевых событий за последние годы, и вы сможете почувствовать здесь эмоции, переживаемые рынком».
Дубайская алмазная конференция начнется с заседания Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) 20 февраля 2022 года, затем 21 февраля состоится торжественный ужин и вручение призов в рамках конкурса «Мировые награды за ювелирные изделия» (Jewellery World Awards, JWA), организованного совместно с компанией Informa Markets; с 22 по 24 февраля пройдет новая выставка «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология Дубая» (Jewellery, Gem and Technology Dubai, JGT Dubai), а 24 и 25 февраля состоятся встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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