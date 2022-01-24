АЛРОСА: работы по восстановлению алмазного рудника «Мир» начнутся не ранее 2025-2026 годов

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Заместитель генерального директора компании АЛРОСА Алексей Филипповский сообщил в ходе онлайн-встречи, организованной Московской биржей, что первые капвложения в проект по восстановлению алмазного рудника «Мир», затопленного в ходе аварии в 2017 году, ожидаются не ранее 2025-2026 годов, говорится в корреспонденции информационного агентства Finmarket.

По словам Филипповского, АЛРОСА оценивает стоимость восстановления рудника «Мир» в $1,2 - 1,5 млрд. «Строительство подобного рудника будет оцениваться в интервале $1,2-1,5 млрд в сегодняшних ценах и займет от 6 до 9 лет. Точно будет известно, когда мы полностью поймем конфигурацию и технические решения, которые будем использовать», - сказал он, согласно Finmarket. Положительное решение по проекту восстановления рудника «Мир» ожидается в середине года, добавил Филипповский, сообщив далее, что АЛРОСА планирует финансировать восстановление рудника за счет денежного потока, который позволяет покрыть все потребности проекта с запасом, с учетом его протяженности по времени.

Как отметил заместитель генерального директора компании, экономика восстановления рудника позитивная и доразведка запасов, проведенная в прошлом году, показала, что кимберлитовое тело значительно больше, чем ожидалось ранее.



Владимир Малахов, Rough&Polished





