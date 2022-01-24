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Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
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Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
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27 декабря 2021
АЛРОСА: работы по восстановлению алмазного рудника «Мир» начнутся не ранее 2025-2026 годов
По словам Филипповского, АЛРОСА оценивает стоимость восстановления рудника «Мир» в $1,2 - 1,5 млрд. «Строительство подобного рудника будет оцениваться в интервале $1,2-1,5 млрд в сегодняшних ценах и займет от 6 до 9 лет. Точно будет известно, когда мы полностью поймем конфигурацию и технические решения, которые будем использовать», - сказал он, согласно Finmarket. Положительное решение по проекту восстановления рудника «Мир» ожидается в середине года, добавил Филипповский, сообщив далее, что АЛРОСА планирует финансировать восстановление рудника за счет денежного потока, который позволяет покрыть все потребности проекта с запасом, с учетом его протяженности по времени.
Как отметил заместитель генерального директора компании, экономика восстановления рудника позитивная и доразведка запасов, проведенная в прошлом году, показала, что кимберлитовое тело значительно больше, чем ожидалось ранее.
Владимир Малахов, Rough&Polished