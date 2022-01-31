В 2021 году рынок платины оставался в фундаментальном профиците

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В 2021 году рынок платины не только шестой год подряд оставался в фундаментальном профиците, но и объем предложения увеличился почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, пишет интернет-ресурс recyclingtoday.comе.

Основными факторами, определяющими ситуацию на рынке, были более мягкое, чем ожидалось, восстановление спроса и значительное увеличение предложения платиновых рудников. В отличие от 2020 и 2019 годов, инвесторы большую часть года по-прежнему не решались покупать платину. В результате платина закончила 2021 год по цене $962 за грамм, потеряв 14% своей стоимости.

Ожидается, что профицит незначительно увеличится в 2022 году, поскольку те же движущие силы, скорее всего, сохранятся в течение первой половины 2022 года или, возможно, даже дольше, прежде чем они начнут распадаться.

Инвесторы рассматриваются как единственная сила, способная восстановить баланс на рынке, где производители, несмотря на растущий спрос на металл, не в состоянии идти в ногу с темпами, с которыми горнодобывающие компании и переработчики металлолома поставляют платину на рынок.

Однако этой группе участников рынка не удастся сохранить или укрепит свои позиции, если они не почувствуют, что это принесет некоторую финансовую выгоду, будь то в виде прироста капитала или защиты капитала. Таким образом, хронически перенасыщенный рынок платины вряд ли способен обеспечить много физических покупок со стороны инвесторов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но вместо этого может он может стать привлекательной целью для продавцов коротких позиций, делающих медвежьи ставки.

По прогнозам, цены на платину продолжат снижаться в 2022 году и составят в среднем $1086 за грамм.



Алекс Шишло для Rough&Polished





