В Китае и Японии растет спрос на платиновые украшения

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Согласно докладу Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI), в котором рассматривается устойчивый спрос на драгоценные украшения в Японии и Китае, спрос на платиновые украшения в этих странах постоянно растет.

Производство платиновых ювелирных изделий с драгоценными камнями в Китае увеличилось по сравнению с предыдущим годом из-за неудовлетворенного спроса со стороны рынка свадебных украшений и благодаря запуску новых коллекций и дизайнов, что привело к увеличению спроса на ювелирные изделия из платины в стране.

Несмотря на сильную конкуренцию со стороны золотых изделий, популярность платиновых брендовых коллекций оставалась высокой, по мере того как розничные продавцы продолжали предлагать новые платиновые изделия с инновационными технологиями и современным дизайном через эти фирменные коллекции, чтобы доставить потребителям новые впечатления и новизну. Это частично компенсировало снижение продаж немарочных товаров и привело к росту розничных продаж партнеров Международной платиновой гильдии на 6% в годовом исчислении в 2021 году.

Ювелирные изделия из платины с использованием различных материалов, таких как цветные камни, эмаль и мелкие бриллианты, стимулировали повышение дальнейшего интереса со стороны розничных продавцов и потребителей.

Японский ювелирный рынок продемонстрировал значительный рост в 2021 году, при этом повысился уровень комфорта при продаже ювелирных изделий в магазинах. Продажи ювелирных изделий значительно выросли - на 70,7% в штучном выражении, в то время как штучные продажи ювелирных изделий из платины также сильно пошли вверх - на 68,5%, при этом выиграли розничные продажи ювелирных изделий и, в частности, дорогих украшений.

Япония остается стабильно сильным рынком для платины, на котором объем продаж ювелирных изделий из платины во всех ценовых категориях резко вырос по сравнению с минимумами 2020 года, и ювелирные изделия из платины продолжают занимать хорошие позиции в ходе продолжающейся ценовой поляризации.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





