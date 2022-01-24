Компания TAGS сообщила о продаже 100% товаров на январском тендере 2022 года

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С 19 по 25 января состоялась первая продажа алмазов компанией Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) в этом году. Согласно пресс-релизу TAGS, высокий спрос на алмазное сырье и позитивные настроения в ограночном секторе, которые наблюдались в последнем квартале 2021 года, продолжают расти и в новом году.

Это связано с положительными показателями продаж бриллиантов на основных потребительских рынках в период Рождества в сочетании с ограниченным предложением сырых алмазов на рынках.

Несмотря на то, что компания отмечает высокий спрос на алмазы всех размеров и качества, особое внимание со стороны покупателей по-прежнему уделяется дешевым камням.

Тендер вызвал рекордный спрос на заявки для просмотра продукции Южной Африки, и TAGS приветствовала около 200 компаний из всех ведущих алмазных центров.

TAGS, выставившая на продажу около 30 000 каратов алмазного сырья на сумму более 40 млн долларов США в тендерном отделе Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотной башне «Алмас» (Almas Tower), сообщила, что 100% товаров было продано примерно 60 компаниям, представляющим все ведущие алмазные центры.

Достигнутые цены превзошли ожидания, отражая силу рынка алмазного сырья и исключительно высокий уровень спроса. TAGS ожидает, что рынок останется сильным в ближайшие месяцы.

В течение недели De Beers повысила цены на алмазное сырье примерно на 5-10% в размерных категориях 0,75 карата и выше, а также на 15% в категориях более мелких камней.

Это увеличение было бо́льшим, чем ожидал рынок, но все еще есть свидетельства того, что на вторичном рынке предлагаются солидные надбавки к цене.

Следующий тендер TAGS пройдет в Дубае с 24 февраля по 2 марта 2022 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





