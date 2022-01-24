Рекордные добыча алмазов и выручка компании Lucapa Diamond в 2021 году

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Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), добыла в 2021 году рекордные 24 595 каратов алмазного сырья, что на 4% больше по сравнению с 23 669 каратами в 2020 году.

В сообщении компании говорится, что увеличение добычи произошло, несмотря на сокращение объемов перерабатываемых россыпей из-за использования аллювиальной фабрики для обработки двух крупнообъемных проб кимберлита и проведения дополнительной разведки.

Lucapa Diamond заявила, что в прошлом году произвела 783 алмаза весом более 4,8 карата.

Аллювиальный рудник Луло (Lulo), на 40% принадлежащий компании, также установил новый рекорд годовой выручки в 2021 году.

Доход компании составил 78,1 млн долларов США за 27 817 каратов алмазов, проданных по средней цене 2 808 долларов за карат.

Это на 179% больше, чем выручка в размере 28 млн долларов, зарегистрированная в 2020 году, при средней цене алмазов в 1 371 доллар.

Lucapa Diamond объяснила увеличение выручки восстановлением спроса на алмазы.

В сообщении компании говорится, что в 2021 году цены на алмазное сырье выросли более чем на 30% во всех категориях.

«2021 год стал для Lucapa Diamond годом операционного роста и консолидации, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Мы достигли рекордных операционных и финансовых показателей».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





