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27 декабря 2021
Рекордные добыча алмазов и выручка компании Lucapa Diamond в 2021 году
В сообщении компании говорится, что увеличение добычи произошло, несмотря на сокращение объемов перерабатываемых россыпей из-за использования аллювиальной фабрики для обработки двух крупнообъемных проб кимберлита и проведения дополнительной разведки.
Lucapa Diamond заявила, что в прошлом году произвела 783 алмаза весом более 4,8 карата.
Аллювиальный рудник Луло (Lulo), на 40% принадлежащий компании, также установил новый рекорд годовой выручки в 2021 году.
Доход компании составил 78,1 млн долларов США за 27 817 каратов алмазов, проданных по средней цене 2 808 долларов за карат.
Это на 179% больше, чем выручка в размере 28 млн долларов, зарегистрированная в 2020 году, при средней цене алмазов в 1 371 доллар.
Lucapa Diamond объяснила увеличение выручки восстановлением спроса на алмазы.
В сообщении компании говорится, что в 2021 году цены на алмазное сырье выросли более чем на 30% во всех категориях.
«2021 год стал для Lucapa Diamond годом операционного роста и консолидации, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Мы достигли рекордных операционных и финансовых показателей».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished