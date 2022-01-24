De Beers увеличила объем производства алмазов в 2021 году на 29% - до 32,3 млн каратов

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По данным Anglo American, общий объем производства алмазного сырья компанией De Beers увеличился на 29%, достигнув примерно 32,3 млн каратов в 2021 году по сравнению с 25,1 млн каратов в предыдущем году.

Эта промышленная группа заранее планировала увеличить производство алмазов, чтобы удовлетворить сохраняющийся высокий уровень спроса.

В четвертом квартале 2021 года De Beers добыла 7,7 млн каратов алмазного сырья, нарастив производство на 15% по сравнению с примерно 6,7 млн каратов за тот же период прошлого года.

Anglo American сообщила, что добыча алмазов De Beers в Ботсване выросла на 23%, до 5,2 млн каратов, в основном в результате запланированной обработки руды с более высоким содержанием алмазов на руднике Жваненг (Jwaneng), что было частично нивелировано снижением производства на руднике Орапа (Orapa) из-за запланированного закрытия Завода № 1 в конце 2020 года.

Производство алмазного сырья в Намибии также выросло на 16%, до 400 000 каратов в силу сокращения времени, запланированного на технического обслуживания морского флота.

В сообщении Anglo American говорится, что производство алмазов в Южной Африке соответствовало уровню предыдущего года и составило 1,3 млн каратов с учетом того, что запланированное техническое обслуживание перерабатывающего завода в четвертом квартале 2021 года было компенсировано переработкой руды с более высоким содержанием алмазов.

Производство алмазов в Канаде выросло на 1%, до 771 000 каратов.

«Спрос на необработанные алмазы оставался устойчивым, при этом сохранялись позитивные настроения в средней части алмазопровода и высокий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в период праздников, особенно на ключевом потребительском рынке США», — говорится в сообщении Anglo American.

Anglo American также отметила, что объем продаж алмазного сырья компанией De Beers составил 7,7 млн каратов в ходе трех торговых сессий в четвертом квартале по сравнению с 6,9 млн каратов в ходе двух торговых сессий годом ранее.

Согласно Anglo American, консолидированная средняя цена реализации за весь год увеличилась на 10%, до 146 долларов США за карат со 133 долларов США за карат в 2020 году - в основном в результате позитивных настроений на рынке, которые привели к укреплению индекса цен на алмазное сырье.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





