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27 декабря 2021
BlueRock Diamonds продала алмаз весом 6,8 карата за 63 000 долларов
«Недавно мы объявили, что у нас есть два камня с потенциально высокой стоимостью для продажи на январском тендере, и, хотя один из них не достиг порога резервной цены в 50 000 долларов, мы рады, что продали камень весом 6,8 карата за 63 186 долларов», — говорится в сообщении Майка Хьюстона (Mike Houston) руководителя алмазодобытчика, включенного в листинг лондонского Рынка альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM).
Он сказал, что на январских торгах средняя цена алмазов составила 565 долларов за карат по сравнению со средней ценой в 465 долларов за карат годом ранее.
Хьюстон сказал также, что это увеличение является отражением сохраняющегося общего качества алмазов, добытых на руднике Кареевлей, и высокого рыночного спроса, наблюдаемого до сих пор в 2022 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished