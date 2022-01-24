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27 декабря 2021
Diamcor Mining отправила более 3 100 каратов алмазов на первый тендер года
В компании заявили, что эти алмазы, добытые в результате обработки карьерного материала на ее руднике Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, в ближайшие недели будут выставлены на торги в Дубае.
«Мы довольны этой первой поставкой алмазов для тендера в наступившем квартале при вхождении в 2022 год, — сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor). — Основные финансовые СМИ широко сообщали о том, что поставки алмазного сырья ограничены, и крупные компании, такие как De Beers, подняли цены на алмазы примерно на 10% по мере приближения к 2022 году».
Diamcor Mining заявила, что у нее есть потенциал для дальнейшего увеличения объемов переработки руды в рамках дополнительной доработки и оптимизации ранее завершенной первой фазы модернизации объекта и что продолжается работа в рамках второй фазы модернизации, которая, как ранее и намечалось, должна быть завершена к 30 июня 2022 года.
«Помимо прилагаемых усилий по увеличению объемов переработки руды, компания планирует начать геологоразведочные работы и отбор проб на определенных прилегающих к проекту территориях до конца 2022 года», — говорится в сообщении компании.
В Diamcor Mining заявили, что около 85% общей площади проекта еще предстоит исследовать.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished