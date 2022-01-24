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27 декабря 2021
Mountain Province Diamonds объявила результаты первой продажи алмазов в 2022 году
Во время первой в 2022 году продажи алмазов компания реализовала 181 851 карат на общую сумму 31,5 млн канадских долларов (US$25,0 млн) при средней стоимости 173 канадских доллара за карат (US$137).
С поправкой на ассортимент проданных товаров данный результат эквивалентен цене в 124 канадских доллара за карат (US$98).
«С учетом укрепления рынка необработанных алмазов, которое мы наблюдали в течение 2021 года, мы ожидали, что результаты первой продажи в этом году будут благоприятными. Эти результаты ставят нас на прочную основу в момент, когда мы вступаем в решающий год», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished