Стивен Лусье уходит в отставку после 37 лет работы в De Beers

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Исполнительный вице-президент De Beers Group по брендам и потребительским рынкам Стивен Лусье (Stephen Lussier) собирается покинуть алмазную компанию 1 апреля 2022 года после 37 лет работы в ней.

Однако он будет вносить свой вклад в De Beers в качестве стратегического советника и продолжит выполнять свою роль председателя Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC).

«Вклад Стивена в De Beers и всю алмазную отрасль уникален и широкомасштабен, — заявил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). — В течение 37 лет он формировал душу нашего продукта и напоминал нам о драгоценности, красоте и положительном влиянии природных бриллиантов. Мы благодарим его за все, что он сделал для компании De Beers, с которой навсегда связаны его имя и наследие».

Лусье сменит Марк Жашит (Marc Jacheet), который обладает богатым опытом в области предметов роскоши, роскошных ювелирных изделий, маркетинга и цифровых технологий, накопленным за 25-летнюю международную карьеру – в том числе на его последней по времени должности в качестве президента Tiffany & Co. в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

De Beers заявила, что Жашит присоединится к группе 1 февраля 2022 года в качестве исполнительного директора De Beers Brands и войдет в исполнительный комитет De Beers Group, отвечая за бизнес-подразделение Brands & Consumer Markets.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





