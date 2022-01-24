Эксклюзив
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
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Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
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Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
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27 декабря 2021
Стивен Лусье уходит в отставку после 37 лет работы в De Beers
Однако он будет вносить свой вклад в De Beers в качестве стратегического советника и продолжит выполнять свою роль председателя Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC).
«Вклад Стивена в De Beers и всю алмазную отрасль уникален и широкомасштабен, — заявил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). — В течение 37 лет он формировал душу нашего продукта и напоминал нам о драгоценности, красоте и положительном влиянии природных бриллиантов. Мы благодарим его за все, что он сделал для компании De Beers, с которой навсегда связаны его имя и наследие».
Лусье сменит Марк Жашит (Marc Jacheet), который обладает богатым опытом в области предметов роскоши, роскошных ювелирных изделий, маркетинга и цифровых технологий, накопленным за 25-летнюю международную карьеру – в том числе на его последней по времени должности в качестве президента Tiffany & Co. в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
De Beers заявила, что Жашит присоединится к группе 1 февраля 2022 года в качестве исполнительного директора De Beers Brands и войдет в исполнительный комитет De Beers Group, отвечая за бизнес-подразделение Brands & Consumer Markets.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished