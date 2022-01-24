Китайский алмазодобытчик попал под огонь критики в Зимбабве

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Группа гражданского общества Зимбабве, состоящая из 26 неправительственных организаций, подвергла критике компанию Anjin Investments за то, что она оставила «глубокие шрамы» на алмазном участке Маранге.

Представители гражданского общества утверждали, что Anjin Investments переместила местные общины из района добычи полезных ископаемых в район города Арда Трансау в провинции Маникаленд, не выполнив того, что обещала сельским жителям.

Алмазную компанию также обвинили в произвольном увольнении рабочих, которым по-прежнему причитается выходное пособие.

Общественники также утверждали, что Anjin Investments не переводила средства в национальную казну в период с 2011 по 2016 год несмотря на свое хвастовство тем, что она работает на крупнейшем алмазном месторождении в мире.

«Посол Китая должен найти время, чтобы совершить поездку по китайским предприятиям и понаблюдать за условиями труда сотрудников, — заявили представители общественности. — Китайские инвесторы в Зимбабве должны быть подотчетны местным сообществам и открыты для общественного контроля, начиная с их контрактов, их налогов и бенефициарного права».

По словам представителей гражданского общества, община Маранге недавно провела акцию протеста против Anjin Investments, в результате чего 29 человек, включая старосту, были арестованы.

Однако Anjin Investments ответила, что не нарушила никаких обещаний.

«Компания переселила общины и обеспечила все основные потребности после того, как проект Арда Трансау был передан правительству Зимбабве для дальнейшего управления», — говорится в сообщении компании.

Anjin Investments заявила, что потратила более 83 млн долларов на проект Арда Трансау и уплатила все налоги, как того требует правительство Зимбабве, при продаже своих алмазов через компанию Minerals Marketing of Zimbabwe.

Anjin Investments также отрицает произвольное увольнение своих бывших сотрудников.

«Документально установлено, что компанию вынудило закрыться прежнее правительство, когда оно приказало консолидировать горнодобывающие предприятия в Маранге в 2016 году, — отмечает алмазодобытчик. - После принудительного закрытия компания уволила всех работников, потому что она больше не производила алмазы. Тем не менее все окончательные зарплаты и льготы были выплачены в соответствии с законами и практикой Зимбабве».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





