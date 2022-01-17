Эксклюзив
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
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27 декабря 2021
Онлайн-аукцион Christie's Jewels: 24 января - 9 февраля
На торги выставлена коллекция изысканных ювелирных изделий, включая античные и современные драгоценные камни, белые бриллианты и цветные камнями, а также инкрустированные драгоценными камнями изделия и часы.
Всего вниманию покупателей предложено более 250 лотов, в том числе от таких известных ювелирных домов, как Angela Cummings, Buccellati, Bulgari, Cartier, Graff, Harry Winston, JAR, Marina B, Oscar Heyman & Brothers, Raymond Yard, René Boivin, Jean Schlumberger, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и Verdura.
Ключевым лотом является кольцо с бриллиантом весом 11,46 карата без резервной цены, от $200 тыс до $300 тыс. В числе других выделяющихся лотов - кольцо с бриллиантом весом 5,05 карата ($100 тыс - $150 тыс), также предлагаемое без резервирования цены, и пара бриллиантовых сережек весом 5,02 и 5,02 карата ($170 тыс - $250 тыс).
На торгах будут отдельно представлены драгоценности из известных частных ъ коллекций, в том числе коллекция семьи Блэр (Blair), коллекция мистера и миссис Фредерик Эдвард Гест II (Frederick Edward Guest II), коллекция Мими Адлер (Mimi Adler), ценности из поместья Жаклин Лидс (Jacqueline Leeds) и изделия с драгоценными камнями из коллекции графини Ориетты Асколи (Orietta Ascoli), включая часы, флаконы для духов, настольные аксессуары и вечерние сумки.
Александр Шишло для Rough&Polished