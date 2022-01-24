Ювелирный дом Boucheron вступил в партнерство с Sarine Technologies для создания новой линии украшений

Сегодня Новости

Компания Sarine Technologies Ltd объявила, что французский дом высокого ювелирного искусства Boucheron, принадлежащий Kering Group (KER.PA), запускает новую линию свадебных украшений, для которой он в партнерстве с Sarine Technologies предоставил сертификаты на бриллианты под брендом Boucheron «при поддержке Sarine Technologies».

Кобрендинговые сертификаты включают в себя исчерпывающую информацию, отслеживающую бриллиант на пути от его естественной необработанной формы до всеобъемлющего процесса превращения в готовый драгоценный камень, документирование его добычи и обработки с помощью тщательно подобранной экосистемы цепочки поставок Boucheron вкупе с визуальными презентациями бриллианта на протяжении всего этого процесса и в его окончательном ограненном виде, а также детальную оценку бриллианта по параметрам 4C с использованием ведущей в отрасли технологии искусственного интеллекта Sarine Technologies.

Элен Пули-Дюкен (Hélène Poulit-Duquesne), генеральный директор Boucheron, заявила: «Наше видение заключается в том, чтобы привести ювелирный рынок к более устойчивому состоянию. Мы рады, что Sarine Technologies присоединилась к нашей экосистеме и разделяет те же ценности, включающие в себя инновации, честность и постоянное стремление к совершенствованию. Наконец, предоставление нашим клиентам цифрового описания бриллианта, содержащего всю информацию о его параметрах и истории на языке нашего бренда является для нас важным шагом и будет иметь важное значение в мире, где существуют как физическое, так и цифровое его состояния».

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Для нас большая честь и радость, что Boucheron стал первым люксовым брендом, который решил сотрудничать с Sarine Technologies в области оценки и отслеживания бриллиантов. Мы считаем, что устойчивость имеет первостепенное значение, и рады, что можем внести свой вклад в обеспечение того, чтобы наша отрасль продемонстрировала соблюдение столь необходимых стандартов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





