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27 декабря 2021

Ювелирный дом Boucheron вступил в партнерство с Sarine Technologies для создания новой линии украшений

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила, что французский дом высокого ювелирного искусства Boucheron, принадлежащий Kering Group (KER.PA), запускает новую линию свадебных украшений, для которой он в партнерстве с Sarine Technologies предоставил сертификаты на бриллианты под брендом Boucheron «при поддержке Sarine Technologies».
Кобрендинговые сертификаты включают в себя исчерпывающую информацию, отслеживающую бриллиант на пути от его естественной необработанной формы до всеобъемлющего процесса превращения в готовый драгоценный камень, документирование его добычи и обработки с помощью тщательно подобранной экосистемы цепочки поставок Boucheron вкупе с визуальными презентациями бриллианта на протяжении всего этого процесса и в его окончательном ограненном виде, а также детальную оценку бриллианта по параметрам 4C с использованием ведущей в отрасли технологии искусственного интеллекта Sarine Technologies.
Элен Пули-Дюкен (Hélène Poulit-Duquesne), генеральный директор Boucheron, заявила: «Наше видение заключается в том, чтобы привести ювелирный рынок к более устойчивому состоянию. Мы рады, что Sarine Technologies присоединилась к нашей экосистеме и разделяет те же ценности, включающие в себя инновации, честность и постоянное стремление к совершенствованию. Наконец, предоставление нашим клиентам цифрового описания бриллианта, содержащего всю информацию о его параметрах и истории на языке нашего бренда является для нас важным шагом и будет иметь важное значение в мире, где существуют как физическое, так и цифровое его состояния».
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Для нас большая честь и радость, что Boucheron стал первым люксовым брендом, который решил сотрудничать с Sarine Technologies в области оценки и отслеживания бриллиантов. Мы считаем, что устойчивость имеет первостепенное значение, и рады, что можем внести свой вклад в обеспечение того, чтобы наша отрасль продемонстрировала соблюдение столь необходимых стандартов».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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