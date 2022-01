Биржа SDB побуждает все алмазные компании в Мумбае вести бизнес из ее офисов

Согласно сообщению газеты The New Indian Express, комитет управляющих Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB) решил прекратить продажу бриллиантов из Мумбая.

В циркуляре, выпущенном для его членов, комитет SDB заявил, что члены биржи, полностью прекратившие торговлю бриллиантами из Мумбая, будут представлены в списке «ведущих членов» на огромном дисплее в приемной SDB. Также участникам, начинающим торговлю бриллиантами с SDB на первом этапе, будет предоставлено 100-процентное освобождение от уплаты взноса за ежемесячное обслуживание в течение шести месяцев.

Валлабх Лакхани (Vallabh Lakhani), председатель совета директоров SDB, сказал: «Мы придумали эту схему, чтобы стимулировать бизнес Суратской алмазной биржи. Благодаря этой схеме большинство алмазных компаний в Мумбае готовы закрыться и полностью перейти на работу из Сурата».

Диамантер, пожелавший остаться неназванным, сообщил газете The New Indian Express: «SDB в три раза больше, чем ее аналог Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае. Имея около 4 200 офисов, SDB станет крупнейшей алмазной биржей в мире. Циркуляр, выпущенный комитетом SDB, побудит многих трейдеров освободить свои офисы в Индийской алмазной бирже в Мумбае и начать свой бизнес с SDB до 31 декабря 2022 года. Индийская алмазная биржа в Мумбае опустеет до 31 декабря. Поскольку офисы всех малых, средних и больших алмазных компаний будут находиться в SDB, торговцы из Мумбая переместятся в Сурат с тем, чтобы заниматься бизнесом там».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished