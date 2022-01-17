Полупромышленная добыча алмазов в Анголе принесла более 7 млн долларов дохода

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По данным национальной алмазной компании Endiama, в результате полупромышленной деятельности по разведке и добыче алмазов в Анголе в прошлом году было произведено и продано 50 750 каратов алмазов, что принесло доход в размере 7,1 млн долларов США.

Глава компании Жозе Ганга Жуниор (José Ganga Júnior), слова которого приводит издание Macauhub, сказал во время пресс-конференции, что полупромышленная добыча полезных ископаемых осуществляется 264 кооперативами, 62 из которых действуют. Из них 29 ведут разведку и 33 в настоящее время ведут добычу алмазов.

Жозе Ганга Жуниор сообщил, что по меньшей мере 39 алмазных проектов ведутся в провинциях Северная Лунда, Южная Лунда, Мошико, Маланже, Южная Кванза, Уамбо и Бие.

Он сказал, что 13 рудников уже добывают алмазы, 10 из которых разрабатывают вторичные месторождения, а остальные три сосредоточены на первичных месторождениях.

Ангола произвела 6,5 млн каратов алмазного сырья за первые 10 месяцев 2021 года. В прошлом году страна поставила цель добыть 9,1 млн каратов.

Недавно Ангола пересмотрела свой целевой показатель по добыче алмазов на 2022 год, установив его на уровне 10,5 млн каратов на сумму 1,4 млрд долларов.

Первоначально предполагалось, что в этом году будет добыто 13,8 млн каратов алмазов на сумму около 1,9 млрд долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





