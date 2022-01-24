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27 декабря 2021
RioZim рассматривает вопрос о листинге на бирже VFSE
«Горнодобывающая компания серьезно рассматривает все варианты, доступные ей в рамках закона этой страны, и будет действовать в соответствии с такими возможностями», — цитирует информационное агентство Bloomberg представителя RioZim Уилсона Гватирингу (Wilson Gwatiringa).
Он сказал, что решение о листинге на VFSE потребует одобрения акционеров, но оно еще «не было выдвинуто на обсуждение и голосования по этому вопросу тоже не было».
Компании Bindura Nickel и Caledonia Mining также планируют разместить свои акции на бирже.
VFEX предлагает налоговые льготы на прирост капитала и возможность репатриации средств из Зимбабве.
RioZim планирует инвестировать 450 млн долларов США в расширение своего алмазного рудника Мурова (Murowa).
Компания RZM Murowa зафиксировала падение производства на 43% в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Низкая добыча алмазов стала результатом переработки бедных руд из карьера К1 после того, как карьер К2 с высоким содержанием алмазов достиг предела эксплуатации.
RZM Murowa произвела 240 000 каратов алмазов за первые шесть месяцев 2021 года, что на 4% меньше по сравнению с 250 000 каратами за аналогичный период.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished