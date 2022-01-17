Эксклюзив
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
Вчера
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Burgundy Diamond Mines закупает дополнительное количество цветных алмазов
Burgundy Diamond Mines покупает партию алмазов - от двух до пяти каратов каждый - общим весом примерно 350 каратов, добытых в 2009 году на бывшем руднике Эллендейл (Ellendale). Эти алмазы были проданы предыдущими владельцами компании Gem Diamonds в 2009 году диамантеру из Антверпена, который держал их в запасе, прежде чем согласился продать их Burgundy Diamond Mines.
Burgundy Diamond Mines также покупает партию алмазов желтого цвета весом около 150 каратов у компании Arctic Canadian Diamond Company. Общий объем инвестиций в партии необработанных алмазов составляет около 4,5 млн долларов США, причем Burgundy Diamond Mines прогнозирует, что в дальнейшем они будут продаваться по цене, в несколько раз превышающей уплаченную сумму. Покупки последовали за первым приобретением необработанных алмазов компанией, о котором было объявлено в сентябре.
Управляющий директор и главный исполнительный директор Burgundy Diamond Mines Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft) в связи с этим сказал: «Покупка этих двух партий алмазов представляет собой продолжение нашей стратегии по получению дохода от огранки алмазов сторонних производителей при одновременном развитии собственного производства. Доступ к выдающейся партии камней, добытых на бывшем руднике Эллендейл, дает дополнительное преимущество, заключающееся в налаживании наших процессов подготовки к производству, а также в демонстрации этих высоко ценимых желтых алмазов в рамках ультра-роскошного предложения от нашего бренда».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished