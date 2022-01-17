Burgundy Diamond Mines закупает дополнительное количество цветных алмазов

Сегодня Новости

Развивающаяся и быстрорастущая австралийская алмазная компания Burgundy Diamond Mines (BDM) подписала соглашения с двумя компаниями о приобретении дополнительного количества цветных алмазов. Ожидается, что камни будут огранены одной компанией из Перта, а затем проданы со значительной наценкой.

Burgundy Diamond Mines покупает партию алмазов - от двух до пяти каратов каждый - общим весом примерно 350 каратов, добытых в 2009 году на бывшем руднике Эллендейл (Ellendale). Эти алмазы были проданы предыдущими владельцами компании Gem Diamonds в 2009 году диамантеру из Антверпена, который держал их в запасе, прежде чем согласился продать их Burgundy Diamond Mines.

Burgundy Diamond Mines также покупает партию алмазов желтого цвета весом около 150 каратов у компании Arctic Canadian Diamond Company. Общий объем инвестиций в партии необработанных алмазов составляет около 4,5 млн долларов США, причем Burgundy Diamond Mines прогнозирует, что в дальнейшем они будут продаваться по цене, в несколько раз превышающей уплаченную сумму. Покупки последовали за первым приобретением необработанных алмазов компанией, о котором было объявлено в сентябре.

Управляющий директор и главный исполнительный директор Burgundy Diamond Mines Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft) в связи с этим сказал: «Покупка этих двух партий алмазов представляет собой продолжение нашей стратегии по получению дохода от огранки алмазов сторонних производителей при одновременном развитии собственного производства. Доступ к выдающейся партии камней, добытых на бывшем руднике Эллендейл, дает дополнительное преимущество, заключающееся в налаживании наших процессов подготовки к производству, а также в демонстрации этих высоко ценимых желтых алмазов в рамках ультра-роскошного предложения от нашего бренда».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





