«Уникальная Россия» в Гостином Дворе

Сегодня Новости

С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре «Гостиный двор» пройдёт II Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

На выставке будет представлен широкий спектр арт-проектов, в том числе ювелирное искусство и антиквариат. В программе выставки запланированы также деловые встречи, интерактивные инсталляции, мастер-классы, концертная программа, показы моды.

Наступивший 2022 год объявлен Президентом России В. В. Путиным Годом культурного наследия народов России. Выставка-форум «Уникальная Россия» станет первым масштабным событием выставочного формата в рамках этого года. Форум проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России.

Выставка-форум «Уникальная Россия» – это антикварные изделия из частных коллекций разных времен, лаковая миниатюра, эмальерное искусство, резьба по кости, уникальные изделия из дерева, металла, камня, фарфора (всего более 20 направлений), выставка авторского оружия «Клинок», выставка народно-художественных промыслов «Наследие и традиции» и «РусАртСтиль», выставка ноу-хау IT-технологий в области художественного искусства.

Это хохлома, палех, гжель, ростовская финифть, калининградский янтарь – продукция прославленных предприятий страны.

Свои творческие проекты представят: Русское географическое общество, Союз кузнецов России, Международный художественный фонд, Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей самоцветов и др.

В программе выставки также - церемонии награждения ювелирного конкурса им. Карла Фаберже. Кроме того, свои ювелирные шедевры представит выставка-конкурс «JUNWEX Premium», которая объединит создателей украшений премиального сегмента со всей России.

Организаторы выставки: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ», Ассоциация организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» при поддержке и участии Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Партнеры: ГОХРАН России, Русское географическое общество, Творческий союз художников ДПИ, Палата Ремёсел, Международный художественный Фонд, Всероссийский Музей ДПИ, «Союз кузнецов», «Гильдия Мастеров-оружейников» и др.



Галина Семенова для Rough&Polished





