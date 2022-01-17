Эксклюзив
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
Сегодня
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Signet Jewelers сообщила о сильных результатах продаж в праздничный сезон
Предварительный общий объем продаж Signet за праздничный сезон составил $2,4 млрд, что на 30,4% больше, чем в прошлом году. Предварительные данные о продажах в сопоставимых магазинах свидетельствуют о росте на 25,2% в годовом исчислении и на 35,1% - за два года. Онлайн-продажи увеличились на $52,1 млн в годовом исчислении, а продажи физических магазинах выросли на 499,9 млн.
«Мы уверены в нашей стратегии и считаем, что создаем устойчивые преимущества для поддержания роста продаж в категории ювелирных изделий и с течением времени увеличения рыночной доли и операционной маржи», - сказала Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.
«Отражением этих высоких показателей и уверенности в нашем бизнесе, является то, что сегодня мы объявляем о добавлении $500 млн к $184 млн, доступным по действующей программе обратного выкупа акций. В рамках этого мы намерены заключить соглашение об ускоренном выкупе акций на $250 млн, после чего в рамках нашей многолетней программы выкупа останутся еще акции на $434 млн», - сказала Джоан Хилсон (Joan Hilson), директор по финансам и стратегии.
Алекс Шишло для Rough&Polished