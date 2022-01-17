Signet Jewelers сообщила о сильных результатах продаж в праздничный сезон

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Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире розничный торговец ювелирными изделиями с бриллиантами, объявила о предварительных результатах продаж за девять недель, закончившихся 1 января 2022 года.

Предварительный общий объем продаж Signet за праздничный сезон составил $2,4 млрд, что на 30,4% больше, чем в прошлом году. Предварительные данные о продажах в сопоставимых магазинах свидетельствуют о росте на 25,2% в годовом исчислении и на 35,1% - за два года. Онлайн-продажи увеличились на $52,1 млн в годовом исчислении, а продажи физических магазинах выросли на 499,9 млн.

«Мы уверены в нашей стратегии и считаем, что создаем устойчивые преимущества для поддержания роста продаж в категории ювелирных изделий и с течением времени увеличения рыночной доли и операционной маржи», - сказала Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.

«Отражением этих высоких показателей и уверенности в нашем бизнесе, является то, что сегодня мы объявляем о добавлении $500 млн к $184 млн, доступным по действующей программе обратного выкупа акций. В рамках этого мы намерены заключить соглашение об ускоренном выкупе акций на $250 млн, после чего в рамках нашей многолетней программы выкупа останутся еще акции на $434 млн», - сказала Джоан Хилсон (Joan Hilson), директор по финансам и стратегии.



Алекс Шишло для Rough&Polished





