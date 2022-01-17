Эксклюзив
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
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Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
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Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
SODIAM выбрала TAGS для проведения алмазных аукционов в Анголе
Как отмечается в сообщении, TAGS была выбрана из более чем 20 ведущих компаний, работающих в сфере проведения алмазных аукционов/тендеров во всех ведущих алмазных центрах. TAGS также заявила, что для нее большая честь помочь правительству Анголы в создании прозрачного и эффективного маркетингового решения для сбыта алмазной продукции.
TAGS уверена, что ее широкий спектр знаний в сочетании с современными онлайн-возможностями обеспечит успешное создание предприятия мирового класса в Анголе и предоставит правительству Анголы возможность развивать глобальную базу клиентов.
TAGS утверждает, что она была выбрана с учетом ее практического опыта, накопленного в ходе развития, роста и успешного проведения аукционов/тендеров на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished