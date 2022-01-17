SODIAM выбрала TAGS для проведения алмазных аукционов в Анголе

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Согласно сообщению компании Trans Atlantic Gem Sales Ltd (TAGS), она была выбрана советом директоров SODIAM EP, Ангола, в качестве консультативного органа при организации и проведении аукционов (тендеров) по продаже алмазов в Луанде, Ангола.

Как отмечается в сообщении, TAGS была выбрана из более чем 20 ведущих компаний, работающих в сфере проведения алмазных аукционов/тендеров во всех ведущих алмазных центрах. TAGS также заявила, что для нее большая честь помочь правительству Анголы в создании прозрачного и эффективного маркетингового решения для сбыта алмазной продукции.

TAGS уверена, что ее широкий спектр знаний в сочетании с современными онлайн-возможностями обеспечит успешное создание предприятия мирового класса в Анголе и предоставит правительству Анголы возможность развивать глобальную базу клиентов.

TAGS утверждает, что она была выбрана с учетом ее практического опыта, накопленного в ходе развития, роста и успешного проведения аукционов/тендеров на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





