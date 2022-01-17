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20 декабря 2021
В 2021 году АЛРОСА добыла 32,4 млн каратов алмазного сырья
Объем добычи алмазов за весь 2021 год у компании составил 32,4 млн каратов, что на 8% больше, чем в 2020 году. Рост добычи был в основном обусловлен увеличением производства алмазов на Верхне-Мунском месторождении и месторождениях Нюрбинского ГОКа.
В четвертом квартале 2021 года АЛРОСА продала 9,4 млн каратов алмазов, включая 0,5 млн каратов, приобретенных у Гохрана в третьем квартале. Снижение продаж на 45% компания объяснила высокой базой четвертого квартала 2020 года и минимальным уровнем доступных для продажи запасов алмазов с середины 2021 года. Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в четвертом квартале составила $895 млн (-5% кв/кв и -27% г/г), включая $844 млн от продажи алмазов и $51 млн от продажи бриллиантов.
За весь 2021 год продажи компании составили 45,5 млн каратов, включая 1,4 млн каратов, приобретенных у Гохрана, и 11,7 млн каратов из ранее накопленных запасов. Выручка за год увеличилась на 49%, до $4 169 млн, включая $3 977 млн от продажи алмазов и $192 млн от продажи бриллиантов.
«Спрос на алмазное сырье превышает предложение. Огранщики в Индии нарастили производство после завершения фестиваля Дивали, чтобы подготовиться к периоду восполнения запасов ювелирными компаниями в 1 квартале 2022 года, необходимого после рождественских продаж. Снижение предложения алмазов с середины 2021 года связано с достижением минимальных значений стоков и ограничением мощностей производителей (среднесрочная добыча оценивается на уровне 110-120 млн карат против 140-150 млн карат до периода пандемии), что на фоне высокого спроса на ювелирную продукцию способствует положительной ценовой динамике», - отмечает компания в комментарии о результатах.
Владимир Малахов, Rough&Polished