Улучшение мирового спроса привело к повышению показателя добычи алмазов в Намибии

Сегодня Новости

По сообщениям СМИ, улучшение мирового спроса помогло укрепить показатель добычи алмазов в Намибии, который в ноябре 2021 года вырос на 5,4%.

Издание New Era цитирует Статистическое агентство Намибии (Namibia Statistics Agency, NSA), которое сообщило, что ноябрьский скачок произошел на фоне минимального роста в 1,6% в октябре 2021 года.

NSA отметило, что в годовом исчислении данный показатель также увеличился на 3,3%.

«Ежемесячное увеличение производства алмазов было в основном связано с увеличением мирового спроса», — говорится в сообщении.

Согласно NSA, Намибия в ноябре 2021 года произвела 148 165 каратов алмазного сырья по сравнению со 140 565 каратами в предыдущем месяце.

В добыче алмазов в Намибии доминирует компания De Beers, которая работает в партнерстве с правительством.

De Beers заявила в октябре прошлого года, что в третьем квартале производство алмазного сырья в Намибии увеличилось на 65%, достигнув 400 000 каратов против 242 000 каратов в третьем квартале годом ранее.

Данное увеличение производства алмазов произошло на фоне приостановки морской добычи в третьем квартале 2020 года в ответ на снижение спроса в то время.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





