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27 декабря 2021
Улучшение мирового спроса привело к повышению показателя добычи алмазов в Намибии
Издание New Era цитирует Статистическое агентство Намибии (Namibia Statistics Agency, NSA), которое сообщило, что ноябрьский скачок произошел на фоне минимального роста в 1,6% в октябре 2021 года.
NSA отметило, что в годовом исчислении данный показатель также увеличился на 3,3%.
«Ежемесячное увеличение производства алмазов было в основном связано с увеличением мирового спроса», — говорится в сообщении.
Согласно NSA, Намибия в ноябре 2021 года произвела 148 165 каратов алмазного сырья по сравнению со 140 565 каратами в предыдущем месяце.
В добыче алмазов в Намибии доминирует компания De Beers, которая работает в партнерстве с правительством.
De Beers заявила в октябре прошлого года, что в третьем квартале производство алмазного сырья в Намибии увеличилось на 65%, достигнув 400 000 каратов против 242 000 каратов в третьем квартале годом ранее.
Данное увеличение производства алмазов произошло на фоне приостановки морской добычи в третьем квартале 2020 года в ответ на снижение спроса в то время.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished