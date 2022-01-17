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20 декабря 2021

SODIAM выбирает специализированных поставщиков услуг для алмазной биржи Анголы

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Новости
Ангольская национальная алмазная торговая компания SODIAM отобрала фирмы, которые будут заниматься очисткой алмазов и проводить тендеры на планируемой к скорому созданию Алмазной бирже Анголы (Angola Diamond Exchange). Страна открыла процесс отбора в мае 2021 года.
SODIAM заявила, что выбрала компанию First Element для работы на предприятии по очистке алмазов методом кипячения в химической среде и компанию Trans-Atlantic Gems Sales для участия в алмазных тендерах.
SODIAM получила ряд предложений от ангольских компаний, а также от всемирно признанных компаний, работающих на таких рынках, как Южная Африка, Бельгия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки и Израиль.
«Этот процесс укрепляет приверженность Анголы и SODIAM к прозрачности масштабов текущих реформ в алмазном подсекторе, а также внедрению новой динамики, функций и технологий с международными стандартами качества, которые повысят добавленную стоимость в системе торговли алмазами через будущую Ангольскую алмазную биржу», — сказал председатель правления SODIAM Эужениу Браву да Роза (Eugenio Bravo da Rosa).
Ангола планирует открыть алмазную биржу в середине года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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