Первое в отрасли мероприятие B2B «JGT Dubai» запланировано на 22–24 февраля 2022 года

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С 22 по 24 февраля во Всемирном торговом центре Дубая (Dubai World Trade Centre, DWTC) пройдет первая выставка Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Dubai) («Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология в Дубае»), первое в отрасли очное мероприятие года в формате «бизнес-бизнесу» (B2B).

Дэвид Бонди (David Bondi), старший вице-президент компании Informa Markets в Азии, сказал: «Мы очень рады начать глобальный календарь ювелирных событий с первоклассной торговой площадки, на которой представлены лучшие в своем классе экспоненты в Дубае, одном из самых интересных городов мира». Трехдневная ярмарка соберет под одной крышей поставщиков из Бельгии, Гонконга, Индии, Италии, Израиля, Турции, ОАЭ и других важных стран.

Выставка-ярмарка JGT Dubai, организованная совместно компанией Informa Markets Jewellery и итальянской выставочной группой Italian Exhibition Group (IEG), получила широкую отраслевую поддержку, включая поддержку со стороны официального партнера, каковым является Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC); а также со стороны отраслевого партнера Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG) и отраслевых ассоциаций, охватывающих практически все аспекты этой индустрии.

«Мы с большой гордостью готовимся привлечь внимание к JGT Dubai, событию, которое дебютирует в ежегодном календаре международных ювелирных мероприятий и с самого начала представляет собой стратегический мультипликатор бизнеса на Ближнем Востоке для глобальных игроков отрасли», — говорит Коррадо Перабони (Corrado Peraboni), генеральный директор Italian Exhibition Group, ведущего итальянского оператора торговых выставок, посвященных золоту и ювелирным изделиям уровня «бизнес-бизнесу».

Ярмарка дополняется двумя мероприятиями мирового класса, а именно долгожданной Дубайской алмазной конференцией (Dubai Diamond Conference), организованной DMCC, и церемонией вручения наград Jewellery World Awards (JWA) от Informa Markets Jewellery. Оба мероприятия пройдут 21 февраля.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





