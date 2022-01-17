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20 декабря 2021
В декабре 2021 года экспорт бриллиантов из Индии вырос на 2,85%; импорт алмазов также вырос на 19,31%
Импорт необработанных алмазов в декабре 2021 года составил 2 098,49 млн долларов по сравнению с 1 758,85 млн долларов в декабре 2020 года, что означает рост на 19,31%.
Импорт бриллиантов в размере 147,67 млн долларов в декабре 2021 года демонстрирует рост на 22,18% по сравнению с 120,87 млн долларов в декабре 2020 года.
За период с апреля 2021 года по декабрь 2021 года валовой экспорт бриллиантов в размере 18 007,24 млн долларов составил рост на 69,3% по сравнению с 10 633,11 млн долларов за тот же период предыдущего года.
Импорт бриллиантов за период с 21 апреля по декабрь 2021 года в размере 1 015,65 млн долларов продемонстрировал снижение на 28,74% по сравнению с 1 425,19 млн долларов за тот же период предыдущего года.
Импорт бриллиантов в зону внутреннего тарифа на уровне $273,77 млн показал рост на 74,86% за период с апреля 2021 года по декабрь 2021 года по сравнению с $156,57 млн за аналогичный период предыдущего года.
Импорт бриллиантов в особую экономическую зону в период с апреля 2021 года по декабрь 2021 года на уровне 741,88 млн долларов продемонстрировал снижение на 41,52% по сравнению с 1 268,62 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.
Валовой импорт необработанных алмазов в размере 13 610,78 млн долларов в апреле 2021 года - декабре 2021 года показал рост на 100,68% по сравнению с импортом в размере 6 782,33 млн долларов за аналогичный период предыдущего года. В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 128,79 млн каратов в период с апреля 2021 года по декабрь 2021 года показал рост на 59,31% по сравнению с импортом в размере 80,84 млн каратов за тот же период предыдущего года.
За период с апреля 2021 года по декабрь 2021 года экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, на сумму 923,13 млн долларов показал рост на 119,92% по сравнению с 419,76 млн долларов за тот же период предыдущего года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished