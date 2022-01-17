GJEPC направил рекомендации на рассмотрение в ходе принятия союзного бюджета Индии на 2022-2023 годы

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии предложил пакет мер по драгоценным камням и ювелирным изделиям в рамках рекомендаций для рассмотрения в ходе принятия союзного бюджета Индии на 2022–2023 финансовый год.

Эти рекомендации содержат в себе важные аспекты, касающиеся снижения пошлин в первую очередь на золото, бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни, включая: - поправку к положениям о налогообложении, разрешающую продажу необработанных алмазов в специальной таможенной зоне в Мумбае;

- разъяснение по компенсационному сбору для онлайн-операций (Online Equalisation Levy) в рамках международных алмазных аукционов с участием компаний;

- продление срока работы для предприятий ОЭЗ, поскольку это позволит им оставаться конкурентоспособными на международных рынках;

- снижение ввозной пошлины на бриллианты с 7,5% до 2,5%;

- снижение ввозной пошлины на ограненные драгоценные и полудрагоценные камни с 7,5% до 2,5%;

- отмена основной таможенной пошлины в размере 0,50% на необработанные цветные драгоценные камни;

- снижение ввозной пошлины на драгоценные металлы (золото, серебро, платину) с 7,5% до 4%;

- внедрение в Индии схемы возврата налогов туристам, покидающим Индию с драгоценностями, приобретенными во время визита;

- внедрение модели сдельной работы при производстве бриллиантов, драгоценных и полудрагоценных камней;

- внедрение механизма возврата сборов и налогов через систему электронного обмена данными, аналогичного возврату налога на товары и услуги;

- рассмотрение вопроса об импортной пошлине, взимаемой с распиленных алмазов, импортируемых в соответствии с Сертификационной схемой Кимберлийского процесса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





