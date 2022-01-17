Эксклюзив
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
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27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
GJEPC направил рекомендации на рассмотрение в ходе принятия союзного бюджета Индии на 2022-2023 годы
Эти рекомендации содержат в себе важные аспекты, касающиеся снижения пошлин в первую очередь на золото, бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни, включая: - поправку к положениям о налогообложении, разрешающую продажу необработанных алмазов в специальной таможенной зоне в Мумбае;
- разъяснение по компенсационному сбору для онлайн-операций (Online Equalisation Levy) в рамках международных алмазных аукционов с участием компаний;
- продление срока работы для предприятий ОЭЗ, поскольку это позволит им оставаться конкурентоспособными на международных рынках;
- снижение ввозной пошлины на бриллианты с 7,5% до 2,5%;
- снижение ввозной пошлины на ограненные драгоценные и полудрагоценные камни с 7,5% до 2,5%;
- отмена основной таможенной пошлины в размере 0,50% на необработанные цветные драгоценные камни;
- снижение ввозной пошлины на драгоценные металлы (золото, серебро, платину) с 7,5% до 4%;
- внедрение в Индии схемы возврата налогов туристам, покидающим Индию с драгоценностями, приобретенными во время визита;
- внедрение модели сдельной работы при производстве бриллиантов, драгоценных и полудрагоценных камней;
- внедрение механизма возврата сборов и налогов через систему электронного обмена данными, аналогичного возврату налога на товары и услуги;
- рассмотрение вопроса об импортной пошлине, взимаемой с распиленных алмазов, импортируемых в соответствии с Сертификационной схемой Кимберлийского процесса.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished