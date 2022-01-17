Сортировкой алмазов в АЛРОСА начали заниматься роботы

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АЛРОСА использует роботов для сортировки алмазов по цвету, качеству и форме, сообщает 1sn.ru.

Главное преимущество устройств в их многофункциональности и быстродействии. Один такой аппарат способен сортировать до шести алмазов в секунду. Для определения различных цветов драгоценные камни путем метода видеосъемки могут разделяться на 12 групп.

По словам начальника участка механизированной сортировки Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА) АЛРОСА Андрея Петрова, до поступления алмазов на механизированную сортировку они проходят химическую очистку, контроль размерности и поступают непосредственно на участок механической сортировки, где проходят этап сортировки на автоматах.

Вместе с тем крупное сырье по-прежнему требует человеческих глаз.

Эксперты отмечают высокую производительность новой техники. Если ранее весь поэтапный процесс сортировки занимал достаточно длительное время, то сегодня он значительно ускорен и позволяет быстрее и качественнее выводить алмазы на рынок.

До конца 2022 года ЯПТА АЛРОСА ожидает поступления партии аппаратов по весовой сортировке, а также оборудования для сортировки самого мелкого сырья.



Алекс Шишло для Rough&Polished





