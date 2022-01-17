Эксклюзив
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Сортировкой алмазов в АЛРОСА начали заниматься роботы
Главное преимущество устройств в их многофункциональности и быстродействии. Один такой аппарат способен сортировать до шести алмазов в секунду. Для определения различных цветов драгоценные камни путем метода видеосъемки могут разделяться на 12 групп.
По словам начальника участка механизированной сортировки Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА) АЛРОСА Андрея Петрова, до поступления алмазов на механизированную сортировку они проходят химическую очистку, контроль размерности и поступают непосредственно на участок механической сортировки, где проходят этап сортировки на автоматах.
Вместе с тем крупное сырье по-прежнему требует человеческих глаз.
Эксперты отмечают высокую производительность новой техники. Если ранее весь поэтапный процесс сортировки занимал достаточно длительное время, то сегодня он значительно ускорен и позволяет быстрее и качественнее выводить алмазы на рынок.
До конца 2022 года ЯПТА АЛРОСА ожидает поступления партии аппаратов по весовой сортировке, а также оборудования для сортировки самого мелкого сырья.
Алекс Шишло для Rough&Polished