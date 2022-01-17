Maison Messika дебютирует на ювелирной выставке Centurion 30 января 2022 года

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Ювелирный дом Maison Messika был основан в Париже в 2005 году Валери Мессикой (Valérie Messika), дочерью диамантера Андре Мессика (André Messika).

Создавая инновационные формы из изысканных материалов, которые подчеркивают женственность, она изобрела оригинальный язык для бриллиантов и предлагает свой современный стиль всему новому поколению, стремящемуся к новшествам.

В 2013 году Валери Мессика открыла свой первый флагманский магазин по адресу: улица Сент-Оноре, 259 – это одна из самых роскошных улиц Парижа.

Отделения Maison Messika можно найти более чем в 55 странах, в которых фирма располагает 450 точками продаж.

Вскоре Maison Messika впервые примет участие в ювелирной выставке Centurion («Центурион») во входящем в сеть гостиниц Waldorf Astoria курортном отеле Arizona Biltmore в зале Kaibab (салон MR-8).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





