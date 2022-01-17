Эксклюзив

Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

17 января 2022

Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии

Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...

10 января 2022

Все - это дизайн, а дизайн - это все

Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...

03 января 2022

«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России

«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...

27 декабря 2021

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...

20 декабря 2021

Maison Messika дебютирует на ювелирной выставке Centurion 30 января 2022 года

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Ювелирный дом Maison Messika был основан в Париже в 2005 году Валери Мессикой (Valérie Messika), дочерью диамантера Андре Мессика (André Messika).
Создавая инновационные формы из изысканных материалов, которые подчеркивают женственность, она изобрела оригинальный язык для бриллиантов и предлагает свой современный стиль всему новому поколению, стремящемуся к новшествам.
В 2013 году Валери Мессика открыла свой первый флагманский магазин по адресу: улица Сент-Оноре, 259 – это одна из самых роскошных улиц Парижа.
Отделения Maison Messika можно найти более чем в 55 странах, в которых фирма располагает 450 точками продаж.
Вскоре Maison Messika впервые примет участие в ювелирной выставке Centurion («Центурион») во входящем в сеть гостиниц Waldorf Astoria курортном отеле Arizona Biltmore в зале Kaibab (салон MR-8).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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