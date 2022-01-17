Эксклюзив
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Maison Messika дебютирует на ювелирной выставке Centurion 30 января 2022 года
Создавая инновационные формы из изысканных материалов, которые подчеркивают женственность, она изобрела оригинальный язык для бриллиантов и предлагает свой современный стиль всему новому поколению, стремящемуся к новшествам.
В 2013 году Валери Мессика открыла свой первый флагманский магазин по адресу: улица Сент-Оноре, 259 – это одна из самых роскошных улиц Парижа.
Отделения Maison Messika можно найти более чем в 55 странах, в которых фирма располагает 450 точками продаж.
Вскоре Maison Messika впервые примет участие в ювелирной выставке Centurion («Центурион») во входящем в сеть гостиниц Waldorf Astoria курортном отеле Arizona Biltmore в зале Kaibab (салон MR-8).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished