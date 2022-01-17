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20 декабря 2021
Компания B2Gold достигла рекордного объема производства золота
Общий объем производства золота компанией в 2021 году на трех действующих рудниках достиг 987 595 унций, а еще 59 819 унций были произведены компанией Caliber Mining.
B2Gold планировала произвести в 2021 году от 965 000 до 995 000 унций желтого металла.
Ее рудник Масбате (Masbate) на Филиппинах произвел 222 227 унций золота, рудник Отьикото (Otjikoto) в Намибии произвел 197 573 унций, а рудник Фекола (Fekola) в Мали зафиксировал добычу 567 795 унций.
В 2022 году B2Gold прогнозирует добычу от 0,9 млн до 1,05 млн унций золота, в том числе ожидается, что компания Caliber Mining произведет от 40 000 до 50 000 унций.
B2Gold выделила 65 млн долларов на разведку месторождений в Финляндии, Узбекистане, Зимбабве и нескольких новых регионах.
Консолидированная выручка горнодобывающей компании за весь 2021 год составила 1,76 млрд долларов от реализации 981 401 унции золота по средней цене 1 796 долларов за унцию по сравнению с 1,79 млрд долларов от продажи 1 006 455 унций золота по средней цене 1 777 долларов за унцию в 2020 году.
В сообщении компании говорится, что небольшое снижение выручки за золото было связано с меньшим количеством проданных унций, что частично компенсировалось повышением на 1% средней цены реализации золота.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished