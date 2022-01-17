Ангола пересматривает план добычи алмазов на 2022 год

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Согласно сообщениям СМИ, ссылающихся на национальную алмазную компанию страны Endiama, Ангола пересмотрела свой целевой показатель по добыче алмазов на этот год, установив его на уровне 10,5 млн каратов на сумму 1,4 млрд долларов США.

Агентство Синьхуа цитирует исполнительного директора компании Жозе Гангу Жуниора (Jose Ganga Junior), который заявил, что изначально Endiama рассчитывала добыть в этом году 13,8 млн каратов алмазов на сумму около 1,9 млрд долларов.

Он сказал, что пересмотр был связан с «текущим контекстом и рыночными ценами».

«Имеющаяся у нас сегодня информация об алмазах указывает на определенное сжатие цен, поэтому мы предпочитаем быть немного консервативными, но если нам удастся получить существенно более высокие цены, мы все будем только рады», — заявил Жозе Ганга Жуниор на пресс-конференции.

За первые 10 месяцев 2021 года Ангола произвела 6,5 млн каратов необработанных алмазов. В прошлом году страна поставила цель добыть 9,1 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





