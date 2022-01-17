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20 декабря 2021
Ангола пересматривает план добычи алмазов на 2022 год
Агентство Синьхуа цитирует исполнительного директора компании Жозе Гангу Жуниора (Jose Ganga Junior), который заявил, что изначально Endiama рассчитывала добыть в этом году 13,8 млн каратов алмазов на сумму около 1,9 млрд долларов.
Он сказал, что пересмотр был связан с «текущим контекстом и рыночными ценами».
«Имеющаяся у нас сегодня информация об алмазах указывает на определенное сжатие цен, поэтому мы предпочитаем быть немного консервативными, но если нам удастся получить существенно более высокие цены, мы все будем только рады», — заявил Жозе Ганга Жуниор на пресс-конференции.
За первые 10 месяцев 2021 года Ангола произвела 6,5 млн каратов необработанных алмазов. В прошлом году страна поставила цель добыть 9,1 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished