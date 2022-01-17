Mountain Province Diamonds объявила об изменениях в руководстве

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила о назначении Стивена Томаса (Steven Thomas) вице-президентом по финансам, финансовым директором и корпоративным секретарем, Эйприл Хейворда (April Hayward) - директором по устойчивому развитию, Мэтта Макфейла (Matt MacPhail) - техническим директором.

Стивен Томас обладает 25-летним опытом и значительными знаниями в отрасли, проработав почти 10 лет в качестве финансового директора DeBeers Canada.

Эйприл Хейворд имеет многолетний и глубокий опыт работы в Северо-Западных территориях, а также в проектах по месторождений Гахчо Куэй (Gahcho Kué) и Кеннади (Kennady).

Мэтт Макфейл - профессиональный горный инженер, ранее занимавший должность вице-президента по корпоративному развитию и техническим услугам.



Алекс Шишло для Rough&Polished





