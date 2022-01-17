Эксклюзив
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Mountain Province Diamonds объявила об изменениях в руководстве
Стивен Томас обладает 25-летним опытом и значительными знаниями в отрасли, проработав почти 10 лет в качестве финансового директора DeBeers Canada.
Эйприл Хейворд имеет многолетний и глубокий опыт работы в Северо-Западных территориях, а также в проектах по месторождений Гахчо Куэй (Gahcho Kué) и Кеннади (Kennady).
Мэтт Макфейл - профессиональный горный инженер, ранее занимавший должность вице-президента по корпоративному развитию и техническим услугам.
Алекс Шишло для Rough&Polished