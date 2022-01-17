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20 декабря 2021
Richemont объявила об ускорении роста продаж в 3 квартале 2021 года
Продажи выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года благодаря двузначному росту торговли во всех регионах, каналах и сферах бизнеса в относительно благоприятных экономических условиях.
Лидером роста стала Америка, где продажи выросли на 55%, за ней следуют Европа, Ближний Восток и Африка с ростом на 42% и 30% соответственно.
В Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 22% и 18% соответственно. Объем торговли в Китае увеличился на 7%.
В структуре региональных продаж продолжался процесс перебалансировки. Тридцать восемь процентов продаж группы пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион, за которым следуют Европа и Америка с 25% и 23% продаж соответственно. Прирост в Японии, на Ближнем Востоке и Африке составил по 7% продаж.
Самые высокие показатели продемонстрировала розничная торговля: продажи выросли на 45%. На 19% увеличились розничные онлайн-продажи, оптовые продажи – на 14%. Прямые продажи потребителям еще больше укрепились и достигли 78% продаж группы против 75% в предыдущем году.
Продажи в ювелирных магазинах, где они выросли на 38%, стали самым успешным направлением бизнеса группы. Продажи в магазинах одежды и аксессуаров увеличились на 37%. Производители часов также показали заметные результаты: продажи выросли на 25%, при этом онлайн-дистрибьюторы сообщили о 15-процентном росте торговли.
Алекс Шишло для Rough&Polished