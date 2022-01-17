Эксклюзив
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Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
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Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
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27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Один из крупнейших в мире ограненных черных бриллиантов весом 555,55 карата выставлен на просмотр в Дубае
Бриллиант весом 555,55 карата и 55 гранями впервые представлен публике и ведущим компаниям по торговле бриллиантами из Дубая и со всего мира на эксклюзивном просмотре, организованном Sotheby's.
Крупнейший в мире ограненный бриллиант из Дубая отправят на просмотры в Лос-Анджелес и Лондон, а затем, в феврале, он будет выставлен одним лотом на онлайн-аукцион.
Бриллиант «Enigma» в руках Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главного операционного директора DMCC
«The Enigma» считается самым крупным в мире ограненным черным бриллиантом природного цвета, о чем в 2004 году сообщили швейцарская лаборатория Gubelin и Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America). Камень также занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года как самый крупный в мире бриллиант любой огранки.
Дизайн камня вдохновлен ближневосточным символом в форме амулета Хамса, который ассоциируется с числом пять и является знаком защиты, власти и силы.
«Мы гордимся тем, что провели эксклюзивный показ такого исключительного бриллианта на Дубайской алмазной бирже, что свидетельствует о силе и быстром росте Дубая как глобального алмазного центра. После такого успешного 2021 года, когда DDE провела 68 тендеров на бриллианты и драгоценные камни, мы рады тому, как начался этот год, и с нетерпением ждем возможности приветствовать мировое алмазное сообщество на конференции Dubai Diamond в следующем месяце. Дубай стал синонимом торговли этим драгоценным камнем, и я уверен, что мы создаем экосистему, которая превратится в ведущий мировой центр алмазной торговли», - заявил Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC и председатель DDE.
Алекс Шишло для Rough&Polished