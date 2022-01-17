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20 декабря 2021

Один из крупнейших в мире ограненных черных бриллиантов весом 555,55 карата выставлен на просмотр в Дубае

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) организовал эксклюзивный просмотр чрезвычайно редкого черного бриллианта под названием «The Enigma» («Загадка») на Дубайской алмазной бирже (DDE).
Бриллиант весом 555,55 карата и 55 гранями впервые представлен публике и ведущим компаниям по торговле бриллиантами из Дубая и со всего мира на эксклюзивном просмотре, организованном Sotheby's.
Крупнейший в мире ограненный бриллиант из Дубая  отправят на просмотры в Лос-Анджелес и Лондон, а затем, в феврале, он будет выставлен одним лотом на онлайн-аукцион.

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Бриллиант «Enigma» в руках Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главного операционного директора DMCC

«The Enigma» считается самым крупным в мире ограненным черным бриллиантом природного цвета, о чем в 2004 году сообщили швейцарская лаборатория Gubelin и Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America). Камень также занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года как самый крупный в мире бриллиант любой огранки.
Дизайн камня вдохновлен ближневосточным символом в форме амулета Хамса, который ассоциируется с числом пять и является знаком защиты, власти и силы.
«Мы гордимся тем, что провели эксклюзивный показ такого исключительного бриллианта на Дубайской алмазной бирже, что свидетельствует о силе и быстром росте Дубая как глобального алмазного центра. После такого успешного 2021 года, когда DDE провела 68 тендеров на бриллианты и драгоценные камни, мы рады тому, как начался этот год, и с нетерпением ждем возможности приветствовать мировое алмазное сообщество на конференции Dubai Diamond в следующем месяце. Дубай стал синонимом торговли этим драгоценным камнем, и я уверен, что мы создаем экосистему, которая превратится в ведущий мировой центр алмазной торговли», - заявил Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC и председатель DDE.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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