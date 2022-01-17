Один из крупнейших в мире ограненных черных бриллиантов весом 555,55 карата выставлен на просмотр в Дубае

Бриллиант «Enigma» в руках Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главного операционного директора DMCC

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) организовал эксклюзивный просмотр чрезвычайно редкого черного бриллианта под названием «The Enigma» («Загадка») на Дубайской алмазной бирже (DDE).Бриллиант весом 555,55 карата и 55 гранями впервые представлен публике и ведущим компаниям по торговле бриллиантами из Дубая и со всего мира на эксклюзивном просмотре, организованном Sotheby's.Крупнейший в мире ограненный бриллиант из Дубая отправят на просмотры в Лос-Анджелес и Лондон, а затем, в феврале, он будет выставлен одним лотом на онлайн-аукцион.«The Enigma» считается самым крупным в мире ограненным черным бриллиантом природного цвета, о чем в 2004 году сообщили швейцарская лаборатория Gubelin и Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America). Камень также занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года как самый крупный в мире бриллиант любой огранки.Дизайн камня вдохновлен ближневосточным символом в форме амулета Хамса, который ассоциируется с числом пять и является знаком защиты, власти и силы.«Мы гордимся тем, что провели эксклюзивный показ такого исключительного бриллианта на Дубайской алмазной бирже, что свидетельствует о силе и быстром росте Дубая как глобального алмазного центра. После такого успешного 2021 года, когда DDE провела 68 тендеров на бриллианты и драгоценные камни, мы рады тому, как начался этот год, и с нетерпением ждем возможности приветствовать мировое алмазное сообщество на конференции Dubai Diamond в следующем месяце. Дубай стал синонимом торговли этим драгоценным камнем, и я уверен, что мы создаем экосистему, которая превратится в ведущий мировой центр алмазной торговли», - заявил Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC и председатель DDE.