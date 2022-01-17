Эксклюзив
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям выступил с инициативами в интересах потребителей в рамках своих рекомендаций по бюджету страны
Из-за локдаунов и ограничений в розничном секторе бизнес идет вяло, и покупатели не тратят много денег на украшения, а ювелиры и ремесленники, работающие на малых предприятиях, не могут претендовать на передышку или расслабление, несмотря на их растущие проблемы и стресс. Поэтому GJC предложил союзному министру финансов Индии снизить ставку налога на товары и услуги до 1,25%; увеличить лимит карт PAN с учетом того, что многие домохозяйства в сельской Индии их не имеют; предоставить соответствующие разъяснения относительно минимального количества золота, которое физическое лицо может депонировать в рамках Схемы монетизации золота (GMS), не навлекая на себя вопросы со стороны каких-либо ведомственных властей; а также потребовал, чтобы система ежемесячных выплат равными долями по кредитам могла использоваться для покупки ювелирных изделий из 22-каратного золота и была разрешена для отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, что, в свою очередь, приведет к существенному росту бизнеса отрасли после пандемии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished