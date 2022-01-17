Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям выступил с инициативами в интересах потребителей в рамках своих рекомендаций по бюджету страны

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Учитывая, что союзный бюджет Индии на 2022–2023 годы планируется представить 1 февраля 2022 года, Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), представляющий сотни участников отрасли, включая производителей, оптовиков, розничных продавцов, дистрибьюторов, лаборатории, геммологов, дизайнеров и поставщиков сопутствующих услуг для отечественной индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, выступил в своих бюджетных рекомендациях с инициативами в интересах потребителей, такими как снижение ставки налога на товары и услуги на ювелирные изделия до 1,25%; увеличение лимита карты PAN [аналог российского ИНН – прим. ред.] и лимита наличных денег, а также введение системы равных ежемесячных выплат по кредитам (equated monthly installment, EMI) для сельских и полугородских районов Индии.

Из-за локдаунов и ограничений в розничном секторе бизнес идет вяло, и покупатели не тратят много денег на украшения, а ювелиры и ремесленники, работающие на малых предприятиях, не могут претендовать на передышку или расслабление, несмотря на их растущие проблемы и стресс. Поэтому GJC предложил союзному министру финансов Индии снизить ставку налога на товары и услуги до 1,25%; увеличить лимит карт PAN с учетом того, что многие домохозяйства в сельской Индии их не имеют; предоставить соответствующие разъяснения относительно минимального количества золота, которое физическое лицо может депонировать в рамках Схемы монетизации золота (GMS), не навлекая на себя вопросы со стороны каких-либо ведомственных властей; а также потребовал, чтобы система ежемесячных выплат равными долями по кредитам могла использоваться для покупки ювелирных изделий из 22-каратного золота и была разрешена для отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, что, в свою очередь, приведет к существенному росту бизнеса отрасли после пандемии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





