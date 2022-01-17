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20 декабря 2021
Каледония превысила свой пересмотренный годовой производственный план
В сообщении компании говорится, что объем производства в 2021 году был на 17% выше, чем в 2020 году.
За квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года, горнодобывающая компания зафиксировала объем производства в размере 18 604 унции, что на 24% больше по сравнению с 15 012 унциями, произведенными в предыдущем году.
«Это было выдающееся достижение и огромная командная работа. Я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников за их усердную работу по достижению этого результата и за то, что мы смогли превзойти наш пересмотренный годовой производственный план, — сказал исполнительный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis). — Ввод в эксплуатацию центрального ствола, рекордная добыча золота, а также неизменная приверженность безопасности в течение одного года — выдающееся достижение и свидетельство качества технической команды Caledonia Mining».
Caledonia Mining заявила, что добыча золота в 2022 году, как ожидается, составит от 73 000 до 80 000 унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished