Petra увеличила производство алмазов и выручку за первое полугодие

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Petra Diamonds увеличила выручку за первое полугодие 2022 финансового года на 49%, до 264,7 млн долларов США по сравнению с 178,1 млн долларов годом ранее.

Увеличение было вызвано улучшением продаж исключительных камней на общую сумму 77,9 млн долларов по сравнению с 40,4 млн долларов в предыдущем году.

Petra Diamonds сообщила, что выручка за первое полугодие также выросла из-за того, что цены на алмазы на сопоставимой основе выросли примерно на 16% по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом до 30 июня 2021 года.

Однако горнодобывающая компания заявила, что объемы продаж снизились на 7% по сравнению с периодом, когда были проданы значительно бо́льшие объемы, в основном вне тендера, после накопления запасов, наблюдавшегося в конце 2020 финансового года вслед за первоначальной вспышкой COVID-19.

Объемы тендеров и соответствующие запасы алмазов в настоящее время нормализовались и соответствуют обычным срокам проведения тендеров, говорится в сообщении Petra Diamonds.

Petra Diamonds заявила, что ее производство алмазного сырья в первом полугодии составило около 1,77 млн каратов по сравнению с 1,74 млн каратов годом ранее.

«В течение этого периода рудник Вильямсон (Williamson) возобновил работу после проведения технического обслуживания с апреля 2020 года, в то время как меры по устранению попадания пустой породы в выработки на руднике Финш (Finsch) и схождения туннеля на руднике Куллинан (Cullinan) дали положительные результаты», — говорится в сообщении Petra Diamonds.

Petra Diamonds сообщила также, что на руднике Куллинан, как ожидается, производство алмазов достигнет показателей прогноза на 2022 финансовый год и составит от 1,7 до 1,9 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





