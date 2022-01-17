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20 декабря 2021

Tiffany & Co представляет новую ювелирную коллекцию

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Новости
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Фото: Tiffany & Co

Компания Tiffany & Co, входящая в группу LVMH,  выпустила новую ювелирную коллекцию под названием Tiffany Knot («Узел Tiffany»). 
Новая линия украшений, пополнившая список знаковых проектов Tiffany & Co, замыслена как дань уважения Нью-Йорку, где Чарльз Льюис Тиффани основал в 1837 году свой бренд. 
В качестве дизайнерской основы были взяты узлы проволочных заграждений, являющиеся одним из архитектурных символов нью-йоркского района Манхэттен. 
Превращая промышленный элемент в современное и изысканное творение, Tiffany & Co привносит городскую энергию в свою новую коллекцию. 
В игре контрастов Tiffany Knot сочетает в себе мягкие органические формы и яркие углы на браслетах, кольцах, ожерельях, подвесках и серьгах. Демонстрируя фирменный рисунок графического узла, некоторые бриллиантовые узоры придают изделиям гламурную и праздничную нотку, пишет guide-joailliers.com.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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