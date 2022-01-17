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20 декабря 2021
BlueRock Diamonds увеличила выручку в четвертом квартале
Алмазодобывающая компания заявила, что заработала около 3 млн долларов США за три месяца, закончившихся 31 декабря 2021 года, по сравнению с 1,8 млн долларов в предыдущем году.
«Рынок оставался оживленным в течение всего года, когда цены вернулись к уровням выше уровня 2019 года, что привело к увеличению выручки более чем вдвое в 2021 году по сравнению с 2020 годом», — сказал председатель компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
Общий доход BlueRock Diamonds за 2021 год достиг 10,8 млн долларов против 4,8 млн долларов в 2020 году.
Производство алмазного сырья компанией выросло на 44%, достигнув 6 866 каратов в течение рассматриваемого квартала (в предыдущем году оно составило 4 781 карата).
Годовой объем производства в 2021 году вырос на 53%, до 23 497 каратов по сравнению с 15 371 каратом в 2020 году.
Хьюстон сказал, что производство в первом квартале часто бывает ниже из-за влияния сезона дождей.
«Я ожидаю, что большая часть [первого квартала] 2022 года будет использована для внесения незначительных усовершенствований на перерабатывающем заводе и для поддержания производства в увеличенных объемах», — сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished