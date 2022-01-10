De Beers снова поднимает цены на алмазы

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По сообщениям СМИ, компания De Beers повысила цены на алмазы на своей первой в этом году торговой сессии в Габороне, Ботсвана.

Информационное агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о происходящем, что De Beers подняла цены на крупные камни примерно на 5%, в то время как на некоторые мелкие камни цены выросли примерно на 20%.

Информационное агентство Rapaport, с другой стороны, сообщает, что рост цен на крупные камни колеблется в диапазоне от 5% до 12%, в то время как на мелкие камни вырос примерно на 15%.

В прошлом году, оправляясь от первого года пандемии COVID-19, потрясшей отрасль, De Beers подняла цены на алмазное сырье примерно на 23%.

Хотя ранее цены повышались на крупные камни, теперь основное внимание уделяется мелким и дешевым камням.

«Камни маленького размера, используемые в дешевых ювелирных изделиях, продаваемых в таких торговых сетях, как Уолмарт (Walmart), годами испытывали трудности сбыта в связи с чрезмерным предложением. Однако к концу 2021 года их положение во многом улучшилось на фоне сокращения предложения и подорожания камней высокого качества, — пишет Bloomberg. — Это привело к буйству покупок на вторичном рынке, где аккредитованные покупатели De Beers и АЛРОСА продают сырье другим производителям драгоценных камней. Это побудило De Beers отреагировать повышением собственных цен».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





