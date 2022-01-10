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20 декабря 2021
Алмазы помогают увеличить ВВП Ботсваны
Статистическое управление Ботсваны (Statistics Botswana) сообщило, что торговцы алмазами зафиксировали рост на 44,8% в течение квартала по сравнению с ростом на 6,2%, зарегистрированным в соответствующем квартале 2020 года.
«Положительный рост обусловлен улучшением спроса на алмазы на мировых рынках, — говорится в сообщении. — Производство алмазов в каратах за отчетный квартал выросло на 32,2%. Спрос на необработанные алмазы постепенно набирает обороты после ослабления ограничений на поездки из-за COVID-19, которые препятствовали проведения торгов по календарю».
Реальный ВВП Ботсваны сократился на 8,7% в 2020 году по сравнению с ростом на 3% в 2019 году.
Страна получает около 30% своих доходов и 70% валютных поступлений от алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished