Namdia более чем удвоила выручку, несмотря на пандемию COVID-19

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Согласно сообщениям местных СМИ, компания Namib Desert Diamonds (Namdia) увеличила свою выручку на 120%, несмотря на пандемию COVID-19.

Однако никаких данных на сей счет предоставлено не было, и пока неясно, в каком отчетном периоде зарегистрирован рост выручки.

«Это удивительно, но я не знаю, является ли это инновацией, удачей или и тем, и другим, — цитирует газета The Namibian слова исполнительного директора Namdia Кеннеди Хамутеньи (Kennedy Hamutenya). — Это то, что произошло на сегодняшний день, и я говорю вам, что это лучшие продажи за всю историю. Это наш рекордный год. Мы побили наш рекорд более чем на 120%».

Он сказал далее, что компании удалось продать свои алмазы удаленно из-за ограничений на поездки.

«Когда нас поразил COVID-19, мы три месяца не могли продать ни одного камня. Нам было очень трудно по ряду причин — клиенты не могли приехать, логистические блокировки, люди боялись путешествовать, — говорит Хамутенья. - Через три месяца мы нашли рабочую формулу, а наши клиенты сказали, что знают, что намибийские алмазы прекрасны, знают о нашем качестве и доверяют нам, поэтому они предложили нам положить наши алмазы в коробку и доставить их».

В ноябре прошлого года Namdia сообщила, что в течение 2020/2021 финансового года она провела только шесть продаж необработанных алмазов общим весом 144 967 каратов по средней цене 494,75 доллара США за карат.

В результате компания по маркетингу и продажам бриллиантов сообщила о снижении годовой прибыли группы после уплаты налогов за финансовый год на 86%, до 13,3 млн намибийских долларов по сравнению с 95,2 млн намибийских долларов годом ранее.

Эта сумма включает в себя 32,2 млн намибийских долларов в виде подоходного налога и 11,3 млн намибийских долларов в виде экспортных сборов, а 40 млн намибийских долларов были объявлены в качестве дивидендов Виндхуку.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





