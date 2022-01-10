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20 декабря 2021
Шри-Ланка надеется продать свой голубой сапфир «Королева Азии» весом 310 кг
Фото: greaterkashmir.com
По сообщениям СМИ, Шри-Ланка собирается продать «Королеву Азии», свой голубой сапфир весом 310 кг, если покупатель заплатит более 100 млн долларов США.
Природный сапфировый корунд голубого цвета весом 1 550 000 каратов был найден в частном владении в районе Ратнапура в Шри-Ланке в июле 2021 года.
Сообщается, что одна фирма из Дубая предложила за него 100 млн долларов, но Шри-Ланка рассчитывает на более высокую цену. Как сообщается, государственный министр отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий Лохан Ратватте (Lohan Ratwatte) заявил, что правительство Шри-Ланки еще не приняло окончательного решения по этому предложению. Ратватте также сказал, что ведутся переговоры о том, стоит ли продавать сапфировый корунд с аукциона по еще более высокой цене.
Чамила Суранга Паннилаараччи (Chamila Suranga Pannilaarachchi), президент Геммологического института Ратнапуры, сообщил, что один французский ученый оценил глубой сапфир более чем в 200 млн долларов. Как сообщила BBC в июле, кластер, представляющий собой самое большое в мире скопление звездчатых сапфиров, был случайно обнаружено на заднем дворе торговца драгоценными камнями, когда рабочие копали колодец. «Я никогда раньше не видел такого большого образца. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», — сказал, как сообщается, доктор Гамини Зойса (Gamini Zoysa), известный геммолог.
В прошлом месяце сообщалось, что камень вызвал интерес у потенциальных покупателей в США и Китае. Сапфир, найденный в Ратнапуре, в настоящее время находится на хранении у Национального управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям Шри-Ланки (Sri Lanka National Gem and Jewelry Authority), которое хранит его в своей лаборатории.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished