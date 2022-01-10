Спрос на золотые украшения в ОАЭ восстанавливается после карантина

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После почти года карантина и строгих ограничений из-за пандемии COVID-19 спрос на золотые украшения в ОАЭ в настоящее время восстанавливается по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По имеющимся данным, это связано в основном с улучшением в сфере туризма. Число туристов, посещающих ОАЭ, увеличивается, особенно из Индии. Открытие аэропортов, возобновление международных рейсов и успешные программы вакцинации помогли завоевать доверие клиентов.

Спрос на золото и ювелирные изделия будет продолжать расти до конца года, особенно в связи с Дубайским фестивалем покупателей (Dubai Shopping Festival) и дубайской выставкой Dubai Expo 2020, которые привлекут в город больше посетителей. С момента открытия выставки около двух месяцев назад Дубай посетили более миллиона человек.

Дубай славится продажей одних из самых чистых золотых изделий в мире. Цены на золото в Дубае считаются одними из самых низких, а разнообразие золотых украшений просто поражает. Будучи глобальным рынком, где многие бренды продают свои изысканные украшения, Дубай действительно является лучшим местом для покупки золота.

Компания Al Romaizan UAE имеет более 50 магазинов, торгующих золотыми изделиями почти во всех эмиратах ОАЭ. Она создает и производит около 70% своей продукции из чистого золота, бриллиантов и жемчуга.

Принимая во внимание улучшение и увеличение спроса на золото в ОАЭ и почти на всем Ближнем Востоке, в следующем году он, скорее всего, сохранится и будет расти такими же темпами.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





