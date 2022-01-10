Эксклюзив
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
Сегодня
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Спрос на золотые украшения в ОАЭ восстанавливается после карантина
По имеющимся данным, это связано в основном с улучшением в сфере туризма. Число туристов, посещающих ОАЭ, увеличивается, особенно из Индии. Открытие аэропортов, возобновление международных рейсов и успешные программы вакцинации помогли завоевать доверие клиентов.
Спрос на золото и ювелирные изделия будет продолжать расти до конца года, особенно в связи с Дубайским фестивалем покупателей (Dubai Shopping Festival) и дубайской выставкой Dubai Expo 2020, которые привлекут в город больше посетителей. С момента открытия выставки около двух месяцев назад Дубай посетили более миллиона человек.
Дубай славится продажей одних из самых чистых золотых изделий в мире. Цены на золото в Дубае считаются одними из самых низких, а разнообразие золотых украшений просто поражает. Будучи глобальным рынком, где многие бренды продают свои изысканные украшения, Дубай действительно является лучшим местом для покупки золота.
Компания Al Romaizan UAE имеет более 50 магазинов, торгующих золотыми изделиями почти во всех эмиратах ОАЭ. Она создает и производит около 70% своей продукции из чистого золота, бриллиантов и жемчуга.
Принимая во внимание улучшение и увеличение спроса на золото в ОАЭ и почти на всем Ближнем Востоке, в следующем году он, скорее всего, сохранится и будет расти такими же темпами.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished